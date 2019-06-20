ABD Başkanı Donald Trump 'İran'a saldıracak mısınız?' sorusuna 'Kısa sürede öğreneceksiniz' cevabını verdi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı ilk açıklamada da ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşüren İran'a, "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki göstermişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.