Son dakika gelişmesine göre, ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.
Son dakika: ABD Senatosu Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelliyor
ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.
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