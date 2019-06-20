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  • 20.06.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 19:38

Son dakika: Senatosu Trump'ın 'a silah satışını engelliyor

Senatosu, Trump yönetiminin 'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

ABD Senatosu'ndan Trump'a engel! Kabul edildi
Son dakika gelişmesine göre, Senatosu, Trump yönetiminin 'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

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