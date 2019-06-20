Muzla banka soydu! Akıllara durgunluk veren hırsızlık

Bournmouth kentinde yaşanan bir soygun ve akabinde gerçekleşenler tam anlamı ile şaşkınlık veriyor. Laurence James Vonderdell isimli İngiliz, 25 Mart tarihinde Bournmouth kentindeki bir banka şubesine gitti. Yanında getirdiği ve poşete sardığı muzu banka görevlisine doğrultan Vonderdell, bunun karşılığında kasadan 1200 sterlin aldı ve hemen olay yerinden ayrıldı.

Daha sonra emniyet güçlerinin yanına giden Vonderdell, tutuklanmak istediğini söylerken; olayın ilginç ayrıntılarını dile getirdi. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları..