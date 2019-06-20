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Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi Selman

Raportörü Callamard, Kaşıkçı’yı Selman’ın öldürttüğüne dair kanıtlar olduğunu açıkladı... Raporda "Kaşıkçı'nın öldürülmesi, 'ın sorumlu olduğu yargısız infazdır.

Azmettirici Selman
Birleşmiş Milletler () Raportörü Agnes Callamard, 'da vahşi şekilde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı. Raporda "Kaşıkçı'nın öldürülmesi, 'ın sorumlu olduğu yargısız infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli. ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için soruşturması başlatmalı. Suudi Arabistan i'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var" ifadelerini kullandı. Rapordaki "Selman'ın yurt dışındaki kişisel mal varlıklarına el konulmalıdır" bölüm de dikkat çekti.



KURBANLIK HAYVAN GELDİ Mİ
Callarmard'ın raporunda Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan detaylar ortaya çıktı. Kayıtlarda, infaz timindeki Kraliyet Muhafızı Mutreb, Kaşıkçı için "Kurbanlık hayvan geldi mi" sorusunu soruyor. Adli tıp uzmanı Tubeyki, "Kolay olacak. Eklemler ayrılacak. Bedeni ağır. Önce yerde keseceğim. Plastik çantalar alır ve parçalara ayırırsak biter" diyor.

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