Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi Selman

Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard, İstanbul'da vahşi şekilde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı. Raporda "Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli. ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var" ifadelerini kullandı. Rapordaki "Selman'ın yurt dışındaki kişisel mal varlıklarına el konulmalıdır" bölüm de dikkat çekti.
KURBANLIK HAYVAN GELDİ Mİ
Callarmard'ın raporunda Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan detaylar ortaya çıktı. Kayıtlarda, infaz timindeki Kraliyet Muhafızı Mutreb, Kaşıkçı için "Kurbanlık hayvan geldi mi" sorusunu soruyor. Adli tıp uzmanı Tubeyki, "Kolay olacak. Eklemler ayrılacak. Bedeni ağır. Önce yerde keseceğim. Plastik çantalar alır ve parçalara ayırırsak biter" diyor.
KURBANLIK HAYVAN GELDİ Mİ
Callarmard'ın raporunda Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan detaylar ortaya çıktı. Kayıtlarda, infaz timindeki Kraliyet Muhafızı Mutreb, Kaşıkçı için "Kurbanlık hayvan geldi mi" sorusunu soruyor. Adli tıp uzmanı Tubeyki, "Kolay olacak. Eklemler ayrılacak. Bedeni ağır. Önce yerde keseceğim. Plastik çantalar alır ve parçalara ayırırsak biter" diyor.
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