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  • 19.06.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 21:46

Terör örgütü /'nın oyunu sürüyor

Terör örgütü 'nın kolu 'nin oyunu sürüyor. YPG/PKK Suriye'de Fırat'ın doğusunda işgal ettiği Tabka, Kamışlı ve Hol kentlerinde kendine bağlı sözde askeri meclisleri, ismini kullandığı SDG'ye göstermelik devrederek, varlığını gizlemeye çalışıyor.

YPG/PKK'nın SDG oyunu sürüyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, /, Fırat'ın doğusunda işgal ettiği Tabka, Kamışlı ve Hol kentlerinde de kendine bağlı sözde askeri meclisleri, ismini kullandığı 'ye devretti.

Sözde meclislerin görevlerinin "kent savunması" ve "sınır güvenliği" olarak tanımlandığını belirten kaynaklara göre örgüt, bu yolla, sınırında YPG/PKK yerine SDG'nin olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN PARAVANLARI

YPG/PKK, önceki gün Türkiye sınırında işgal ettiği ve Aynularab'da (Kobani) da kendine bağlı sözde askeri meclisleri SDG'ye devretmişti.

YPG/PKK, 'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti.

O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden , örgüte, iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

Örgüt, işgal alanlarında yönetimi bölge halkında gibi göstermek için sivil ve askeri meclisler kuruyor.

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