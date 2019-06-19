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  • 19.06.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 11:08

'da aç ve bitkin şehre indi! 40 yıl sonra bir ilk...

'da 40 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez bir şehre indi. Doğal yaşam alanından yüzlerce kilometre uzaklaşarak sanayi kenti Norilsk'e gelen dişi ayının yiyecek ararken yolunu kaybettiği düşünülüyor. Açlık ve yorgunluktan bitap düştüğü gözlenen ve kent merkezinde halkın şaşkın bakışları arasında saatlerce dolaşan ayının gözlerinin de iyi görmediği belirtiliyor.


Açlık ve yorgunluktan bitap düştüğü gözlenen ve kent merkezinde halkın şaşkın bakışları arasında saatlerce dolaşan ayının gözlerinin de iyi görmediği belirtiliyor.

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