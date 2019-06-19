Açlık ve yorgunluktan bitap düştüğü gözlenen ve kent merkezinde halkın şaşkın bakışları arasında saatlerce dolaşan ayının gözlerinin de iyi görmediği belirtiliyor.
Açlık ve yorgunluktan bitap düştüğü gözlenen ve kent merkezinde halkın şaşkın bakışları arasında saatlerce dolaşan ayının gözlerinin de iyi görmediği belirtiliyor.
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