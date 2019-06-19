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  • 19.06.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 19:28

Rusya'dan kritik açıklaması: Anlaşma kurallara uygun

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ’nin Rusya’dan füze sistemini almasına ilişkin anlaşmanın uluslararası kurallara uygun olduğunu, tüm kararların alındığını bildirdi.


Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ​'nin 'ye karşı olası yaptırım uygulamasına yönelik açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, "Biz uzun zaman önce tavrımızı dile getirdik. Her egemen devlet askeri -teknik alanda kendi partnerlerini seçme hakkına sahip. Tüm kararlar alındı, anlaşma uluslararası kurallara uygundur" ifadesini kullandı.

Daha önce medyada ABD Başkanı Donald Trump idaresinin Temmuz ayında Türkiye'ye karşı 3 yaptırım paketi uygulanması ihtimalini değerlendirdiği belirtilmişti.

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