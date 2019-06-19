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  • 19.06.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 22:13

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı!

BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, olayla ilgili Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan yeni detaylar ortaya çıktı.Kayıtlarda, planlı cinayetin infaz timindeki Kraliyet Muhafızı Mahir Abdulaziz Mutreb'in Kaşıkçı için "kurbanlık hayvan" ifadesi kullandığı yer alıyor.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, cinayet planının yeni detayları ortaya çıktı.

BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, Türk istihbaratının aktardığı söylenen bazı konuşma kayıtlarına yer verdi.

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