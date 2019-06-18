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  • 18.06.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 23:56

Mursi'nin oğlundan evlerde gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı

'da dün hayatını kaybeden seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 'nin oğlu , evlerde babası için gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yaptı.

Mursi'nin oğlundan çağrı: Evlerde...

, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Lütfen evlerinizde ailelerinizle bile olsa babam için gıyabi cenaze namazı kılın." ifadesini kullandı.

'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı , yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve adına casusluk" davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

Mursi'nin cenazesi bugün yerel saatle 05.00'te başkent Kahire'nin doğusunda yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verilmişti. Define, Mursi'nin ailesi ve avukatlarının dışında kimse katılmamıştı.

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