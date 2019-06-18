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  • 18.06.2019 20:21
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 20:46

: Shanahan ABD adaylığından vazgeçti

ABD Başkanı , Savunma Bakan Vekili 'in "savunma bakanı adaylığından geri çekilme kararı" verdiğini açıkladı. Trump, yeni savunma bakan vekilinin halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olan Mark Asper olacağını bildirdi. Shanahan ise söz konusu geri çekilme kararının tamamen ailevi sebeplerle ilgili olduğunu belirtti.

Trump duyurdu: Adaylıktan vazgeçti

ABD Başkanı Trump, Shanahan'ın bakan adaylığıyla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Bugüne kadar mükemmel bir iş çıkaran Savunma Bakan Vekili , bakan adaylığı sürecine devam etmeme kararı aldı, böylece ailesine daha fazla zaman ayırabilecek. Harika hizmetleri için Patrick'e teşekkür ediyorum. Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Asper yeni savunma bakan vekili olarak görev yapacak. Mark'ı tanıyorum ve çok iyi iş çıkaracağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

SHANAHAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Trump'la aynı zamanda yazılı açıklama yapan Shanahan, söz konusu geri çekilme kararının tamamen ailevi sebeplerle ilgili olduğunu belirtti.


Patrick Michael Shanahan

Shanahan, eski eşi ve çocuğuyla ilgili aile içi şiddet konusunun kamuoyuna yansımasından dolayı adaylık için "kötü bir zamanlama" olduğunu dile getirdi.

Daha önce Shanahan'in Senatoda bekleyen adaylığının belirsiz olduğu ve Trump'ın farklı bir ismi savunma bakanı olarak görevlendirmek üzere görüşmeler yaptığı iddiaları Amerikan medyasına yansımıştı.

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