Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 18.06.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 17:06

'da resmi tören sırasında fenalaştı

Başbakanı , 'da kendisi için düzenlenen karşılama töreninde fenalaştı. Resmi marşların okunduğu esnada şiddetli şekilde titreyen Merkel'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.

Başbakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere 'nın başkenti Kiev'e geldi. Burada Ukrayna'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.

TÖRENDE TİTREME TUTTU
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından hazırlanan karşılama töreni sırasında Angela Merkel'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Törende milli marşlar çaldığı esnada titremeye başlayan Merkel, titremesini durdurabilmek için ellerini ovuşturdu.

SUSUZLUK NEDENİYLE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Basın toplantısında konu ile ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Angela Merkel, tören esnasında susuz kaldığı için titrediğini açıkladı. Merkel daha sonra üç bardak su içtiğini ve kendisini daha iyi hissettiğini belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriAngela Merkel Ukrayna'da resmi tören sırasında fenalaştı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri