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  • 17.06.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 23:48

Son dakika... yönetiminden skandal karar! 'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi reddedildi

Son dakika... 'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep makamlarınca reddedildi.

Mısır yönetiminden skandal karar!

devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Yerel basında yer alan haberlerde de Mursi'nin duruşma esnasında hakimden söz alarak konuştuğu belirtildi.

Duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda bayılan Mursi, yaşamını yitirdi. yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi Mursi'nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.

MISIR'DAN SKANDAL KARAR
'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.

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