Rum Bakan, Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE) Dışişleri Bakanı Seyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ı kabul ederek görüştü. Bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak Nahyan'a bilgi veren Hristodoulidis, BAE'nin Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarına verdiği destek için teşekkürlerini ifade etti.

Hristodoulides, "Türkiye, Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyetlerini durdurmalı" dedi.

BAE Dışişleri Bakanı da, Kıbrıs'ı dost bir ülke olarak niteledi. İki bakan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ve Ortak İşbirliği Komitesi oluşturma memorandumu imzaladı.

RUM YÖNETİMİNDE KRİZ!

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih Gemisi'nin, Rumların tüm diplomatik girişimlerine rağmen çalışmalarını sürdürmesi Rum yönetiminde krize neden oldu.

Politis gazetesi, yaşanan krizi, "Kıbrıs nasıl Türkiye'nin rehini oldu. Fatih yüzünden çıkmazla karşı karşıya" manşetiyle verdi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı'nın, Fatih'in sondaj çalışmalarıyla ilgili gerçekte ne olduğunu tam olarak bilemediğini belirttiği haberinde, AB'nin de Türkiye'ye karşı 'hafif' yaptırım kararı alabileceğini öne çıkardı.

"TÜRKİYE ÇEKİNMEDEN ADIM ATACAK"

Türkiye'nin, Rum yönetiminin Fatih çalışanları için aldırdığı uluslararası tutuklama emirlerine karşı önlemler alacağına dikkat çekilen haberde; böyle bir adım atılması durumunda karşı adımların atılacağının sinyallerinin verildiği, Türkiye'nin hiç çekinmeden adım atacağı kaydedildi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in tutuklama emrini cebinde taşıdığını belirten gazete, 'Dışişleri Bakanı Hristodulidis, tutuklama emrini vermek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) CEO'su peşinde koşuyor' diye yazdı.

YAVUZ'DAN KORKUYORLAR

Rum Haravgi gazetesi ise Rum yönetiminin Fatih gemisinin çalışmalarına göz yumduğunu ve Yavuz gemisinin bölgeye gelmesinden korktuğunu yazdı. Gazete, Rum hükümetinin, ikinci sondajı yapacağı açıklanan Yavuz sondaj gemisini durdurmaya çalıştığını belirtti.