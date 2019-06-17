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  • 17.06.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 20:02

Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Allah'ın huzurunda buluşacağız

'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılmış eski 'nin ölüm haberinin ardından ilk açıklama oğlundan geldi.

Mursi'nin oğlundan ilk açıklama

Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitiren babasını kaybetmiş olmanın acısını, "'ın huzurunda buluşacağız." şeklinde ifade etti.

devlet televizyonu, Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ülkenin seçilmiş ilk Mursi söz konusu davada "casuslukla" suçlanıyordu.

Mısır'ın demokratik serbest seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı , 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.






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