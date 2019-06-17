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  • 17.06.2019 20:09
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 20:15

Mursi zehirlendi mi? İşte 'nin yıllar önce yaptığı açıklama

'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk mahkeme salonunda şehit oldu. Mursi yıllar önce yaptığı bir açıklamada cezaevinde zehirlenmekten endişelendiğini açıklamıştı.Mursi"Yemek yemeyi reddediyorum eğer yeseydim, bir suç meydana gelirdi" ifadesini kullanmıştı.

'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk mahkeme salonunda şehit oldu. Mısır devlet televizyonunun haberine göre, salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.

Mursi yıllar önce yaptığı bir açıklamada cezaevinde zehirlenmekten endişelendiğini açıklamıştı. Mursi"Yemek yemeyi reddediyorum eğer yeseydim, bir suç meydana gelirdi" ifadesine yer vermişti. Mursi, hapishanede "zehirleme" teşebbüsüne maruz kaldığını ima etmişti.

Mursi'nin sözleri, cezaevinde zehirlenmekten endişe ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

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