Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu. Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.
Mursi yıllar önce yaptığı bir açıklamada cezaevinde zehirlenmekten endişelendiğini açıklamıştı. Mursi"Yemek yemeyi reddediyorum eğer yeseydim, bir suç meydana gelirdi" ifadesine yer vermişti. Mursi, hapishanede "zehirleme" teşebbüsüne maruz kaldığını ima etmişti.
Mursi'nin sözleri, cezaevinde zehirlenmekten endişe ettiği şeklinde yorumlanmıştı.
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