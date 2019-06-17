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  • 18.06.2019 00:23
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 00:23

'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı 'nin bugün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi üzerine 'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için gıyabi cenaze namazı

İşgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan 'da yatsı namazından sonra bugün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Harem-i Şerif'te kılınan yatsı namazından sonra eline mikrofonu alan bir Filistinli, Mursi'nin vefat ettiğini duyurarak, gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.

Hep birlikte Mursi için dua eden Filistinliler, daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından cemaat sessizce dağıldı.

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