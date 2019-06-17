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  • 17.06.2019 14:49
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 14:52

uranyum zenginleştirme limitini 27 Haziran'da aşacağını açıkladı

Zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıran , 2015'te uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenen ve tarafların üzerinde mutabık kaldığı limiti 27 Haziran'da aşacağını açıkladı.

Dünya bu açıklanmaya kilitlendi! İran duyurdu

'ın Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behrouz Kamalvandi on gün ide Tahran'ın uluslararası anlaşmaya göre belirlenen 300 kilogram zenginleştirilmiş uranium limitini aşacağını söyledi.

Kamalvandi İran'ın üretimini dörde katladığını da ekledi.

Sözcü Avrupalı ülkelerin şimdi yaptırımlarına karşı İran'ı koruması gerektiğini de belirtti.

İran'ın 2015 yılındaki uluslararası anlaşmada zenginleştirilmiş uranium stoğuna 300 kiloluk sınır getiriliyor, 130 tonla sınırlanan ağır su stoğu kısıtlaması ve fazla materyalin ülke dışına satılmasının durdurulması öngörülüyordu.

ABD Başkanı geçen yıl anlaşmadan çekildiğini açıklamış, , ve anlaşmanın devam etmesi için çaba harcamıştı.

Zenginleştirilmiş uranyum reaktör yakıtı ve nükleer silahların yapımında kullanılıyor.

Avrupalı ülkeler eğer anlaşma ihlal edilirse İran'a yaptırımların yeniden başlatılacağını açıklamıştı.

İran'ın nükleer faaliyetlerden vazgeçmesi karşılığında kaldırılan ambargoları yeniden uygulamaya koyan Trump, geçen ay da İran'dan petrol almaya devam eden bazı ülkelere uygulanan muafiyeti sona erdirmişti.

Bunun ardından, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmaya taraf diğer beş ülke Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve 'ya, İran'ın petrol ihracatını Amerikan ambargolarından korunması için 7 Temmuz'a kadar süre vermişti.

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