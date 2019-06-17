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  • 18.06.2019 00:48
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 00:48

'tan Mursi için başsağlığı

, çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybeden 'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk için başsağlığı diledi.

Hamas'tan Mursi için başsağlığı

'tan yapılan yazılı açıklamada, "Allah'ın yazdığı kadere tam bir rıza göstererek, kardeş 'a ve halkına, tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Mursi'nin uzun soluklu mücadele sürecini, Mısır'a, halkına ve başta meselesi olmak üzere ümmet meselelerine hizmet ederek geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Mursi, milletvekili olduğu zamandan bu yana 'ü ve 'yı savunmak için çok şey yaptı." ifadeleri kullanıldı.

MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ
Mısır'da 6 yıl önce askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

, eski Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.



Kaynak: AA

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