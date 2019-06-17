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  • 17.06.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 21:04

Başkan Erdoğan'dan "Mursi" paylaşımı

Başkan , 'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk 'nin vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Mursi paylaşımı

Başkan Erdoğan, 'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk 'nin vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından, Mursi'nin fotoğrafını paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı, kardeşim Muhammed Mursi'nin vefat ettiği haberini teessürle öğrendim. Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum."

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