İngiliz kraliyet Ailesi, geçen hafta törenle Kraliçe Elizabeth'in doğum gününü kutladı. Törene damga vuran çift ise Prens Harry ve Meghan Markle'dı. Prens, ulusal marş başlarken arkasına dönüp kendisine bir şeyler söyleyen eşine "Önüne dön" diye çıkıştı. Bunun üzerine Markle, önüne dönüp ağlayacakmış gibi baktı.
- Dünya
- 16.06.2019
- Gazete
Prens Harry'den Meghan Markle'a sert uyarı! Önüne dön"
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