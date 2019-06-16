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'nin adayı olan 'a ’nın Kalfat Köyü’nden

, “Osmanlı torunu” olarak ünlendi. Ataları, ’nın Kalfat Köyü’ndendi. ’nin adayı olan Johnson’a memleketinden geldi. Hemşehrileri ve akrabaları onu köye davet etti.

'Cansın' hemşehrim

İngiltere ı Theresa May, istifa etti. May'den boşalan koltuk için eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson aday gösterildi. Başbakan olması beklenen Boris, 'Osmanlı torunu' olarak ünlendi. 'ın büyük dedesi, Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'di. 'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi ise 1813'te 'nın Kalfat Köyü'nde dünyaya gelmişti. 'nin oğlu Ali Kemal'in torununun oğlu olan Boris, May'in yerine göz dikti. Başbakan adayı Johnson'a, ata memleketi Çankırı'nın Kalfat Köyü'nden destek geldi. Köylüler, soyu Kalfat'a uzanan Johnson'ın hikayesini anlata anlata bitiremedi. Hemşehrileri ve akbarabaları, başbakanlık yarışında Johnson'ı desteklediklerini ve onu köye beklediklerini söyledi.



eski muhtarı Adem Karaağaç, Johnson'ın dedesi ile amca çocukları olduğunu belirtti. "Boris Johnson'ı akrabaları olarak ata köyüne bekliyoruz, kendilerini burada ağırlamaktan onur duyarız" dedi. Köylülerden Satılmış Karatekin de şunları söyledi: "Babaannem ile amca çocukları oluyorlar. Bir Kalfatlı olarak başbakan olmasını çok istiyoruz. Kendisini köyümüze bekliyoruz."



Boris'in babası Stanley Johnson



Johnson, "Çankırılı mısınız?" sorusuna, "Kalfat" demişti.

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