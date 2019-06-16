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  • 16.06.2019 23:06
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 23:06

Golan'da "Ramat Trump" adı verilen yerleşim biriminin temeli atıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "Ramat Trump" isimli Yahudi yerleşim biriminin temelini attı. İsrail hükümeti, Trump'ın Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanımasının akabinde yeni yerleşim birimi inşa etme kararı almıştı.

Golan'da skandal! Temeli atıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini taşıyacak yeni Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.

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