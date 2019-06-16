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  • 16.06.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 20:05

Bakanı Pompeo'dan açıklaması

ABD : "('ndeki tankerlere yapılan mayınlı saldırı) Bunun arkasında 'ın olduğu şüphesiz ama Başkan (Donald) Trump savaştan kaçınmak için elinden geleni yapıyor. Biz savaş istemiyoruz ancak önemli geçiş bölgelerindeki serbest ulaşımı sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. Bunu sağlamak için ABD olarak diplomatik ve diğer tüm adımları atıyoruz"

Pompeo'dan flaş İran açıklaması

ABD , 'ın 'ndeki tanker saldırılarının arkasında olduğu konusunda şüphe bulunmadığını ancak ABD'nin İran'la savaş istemediğini belirtti.

Pompeo, 'e verdiği demeçte, geçen hafta Umman Körfezi'ndeki tankerlere düzenlenen mayınlı saldırılar hakkında, "Bunun arkasında İran'ın olduğu şüphesiz ama Başkan (Donald) Trump savaştan kaçınmak için elinden geleni yapıyor. Biz savaş istemiyoruz ancak önemli geçiş bölgelerindeki serbest ulaşımı sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. Bunu sağlamak için ABD olarak diplomatik ve diğer tüm adımları atıyoruz." dedi.

Pompeo, tankerlere İran'ın saldırmadığı iddiası üzerine de "İstihbarat kurumlarımızın elinde çok fazla veri, çok fazla kanıt var. Dünya bunları görecek." ifadelerini kullandı.

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