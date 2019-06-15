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  • 15.06.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 22:47

'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Caputova yemin ederek görevine başladı

'da mart ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı lerini yüzde 58 oy alarak kazanan avukat , yemin ederek, eski Cumhurbaşkanı 'dan görevi devraldı. Caputova, aynı zamanda Slovakya’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu.

O ülkede bir ilk! Yemin etti ve göreve başladı
Mart ayında Cumhurbaşkanı seçilen yemin ederek, yeni görevine başladı Ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Caputova, aynı zamanda 'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu.

Caputova, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Slovak halkının Çekya'dan ayrılmasının ardından çok ciddi başarılar ortaya koyduğuna değinerek, ülkenin Avrupa Birliği () üyeliği, Şengen bölgesine katılımı, işsizlik oranlarındaki ciddi düşüş gibi unsurların bu başarılar arasında sayılabileceğini söyledi.

Slovakyalı genç gazeteci ve nişanlısının öldürülmesini takip eden süreçte ülke vatandaşlarının güçlü demokrasi adına önemli bir duruş sergilediklerini kaydeden Caputova, AB'ye katılan son ülkeler arasında avro para birimini kullanmaya başlayan tek ülkenin Slovakya olduğununu vurguladı.

Caputova, "Anayasal yemin ederek, kamu hizmetinin tüm taahhüt ve yükümlülüklerini üstleniyorum. Yönetmeye gelmedim, vatandaşlar, sakinler, Slovakya'ya hizmet etmeye geldim. Slovakya'da yaşayan Slovak milletinin, ulusal azınlıkların ve etnik grupların refahına hizmet edeceğim." dedi.

Caputova, Slovakya'da martta yapılan Cumhurbaşkanlığı ini, ikinci turda aldığı yüzde 58 oy oranıyla kazanmıştı.

Çekya'dan 1993'te ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ve 4,4 milyon seçmenin bulunduğu Slovakya'da cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor.

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