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  • 15.06.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 23:27

'da gösterilerin 31. haftasında sokaklarda

'da , gösterilerin 31'inci haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını etmek için yeniden sokağa çıktı. Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 1797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokakta!
in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını su, gösterilerin 31'inci haftasında devam etti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 31'inci haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Eylemciler, 'in Bastille Meydanı'ndan Marechal Juin Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Toulouse'daki eylemde polis göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde olaylar çıkmadı.

çapındaki eylemlere İçişleri Bakanlığına göre 7 bin, sarı yeleklilere göre ise 20 bin 401 kişi katıldı. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018'den bu yana en düşük katılım gerçekleşti.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 1797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

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