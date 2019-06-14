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  • 14.06.2019 22:40
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 22:46

Trump açık açık tehdit etmişti! Ve harekete geçildi

'da kontrollerin yetersiz olduğu 68 sınır geçiş noktasında güvenliğin artırılacağı bildirildi. ​ yönetimi, geçen ayın sonunda, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, daha sonra anlaşmaya varan taraflar bu adımdan kaçınmıştı.

Trump açık açık tehdit etmişti! Ve harekete geçildi

Devlet Başkanı Andres Manuel , yaptığı açıklamada, ülkenin güney sınırındaki düzinelerce geçiş noktasında kontrollerin yetersiz olduğunu ve yetkililerin yasa dışı göçmen akışının önüne geçmek için bu noktalarda kontrolleri ve güvenlik önlemlerini artıracağını belirtti.

Kontrollerin gevşek olduğu 68 sınır geçiş noktası tespit ettiklerini dile getiren Lopez Obrador bu durumu düzeltme sözü verdi.

GÖREVLENDİRİLMEYE HAZIR
Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, birliklerinin yanı sıra 825 göçmenlik danışmanı ve 200 sosyal yardım yetkilisinin salı günü güney sınırında görevlendirilmeye hazır olacağını söyledi.

Bakan Ebrard ayrıca, Birleşmiş Milletleri ve uluslararası toplumu, 'ya göçü kontrol altına alma ve insan kaçakçılığıyla mücadelede yardımcı olmaya çağırdı.

Ebrard, geçen hafta, 'li yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında 6 bin Guatemala sınırına konuşlandırılacağını ifade ettiklerini aktarmıştı.

Lopez Obrador tarafından, ülkede federal emniyetin yerine kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatı, federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşuyor.

"GÖÇMEN VERGİSİ" TEHDİDİ
ABD yönetimi, geçen ayın sonunda, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, daha sonra anlaşmaya varan taraflar bu adımdan kaçınmıştı.

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