Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 14.06.2019 14:16
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 14:16

Son dakika haberi: ’ın davası 2020'ye ertelendi

İngiltere İçişleri Bakanı Sacid , kurucusu 'nin 'nin iadesine onay verdiğini duyurdu. İmzayı dün attığını belirten Cavid, mahkemenin bu kararı değerlendireceğini de ifade etmişti. Assange'ın 'da görülen ABD'ye iade davası 2020'ye ertelendi

Assange’ın davası Şubat 2020'ye ertelendi

'ın 'da görülen 'ye iade davası 25 2020 tarihine ertelendi.

ASSANGE DAVASI
kurucusu Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için 'e iadesi gündemdeyken 'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının iki yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Julian Assange’ın davası Şubat 2020'ye ertelendi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri