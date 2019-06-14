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  • 15.06.2019 06:41
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 06:41

Son dakika haberi: Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem!

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güneydoğu Maluku bölgesinin 216 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin, yerin 144 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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