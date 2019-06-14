Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 14.06.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 17:59

Putin'den önemli açıklama: 'de yapılanlar , ve 'nin başarısıdır

Devlet Başkanı , 'de terörle mücadele de dahil olmak üzere bölgenin istikrara kavuşturulması konusunda yapılanların Rusya, ve 'nin ortak başarısı olduğunu bildirdi.

Putin: Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, 'ın başkenti Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) üye ve gözlemci ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve sonrasında Putin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Putin, ile İran arasında çok yönlü ve taraflı ilişki bulunduğunu belirterek, 'de terörle mücadele de dahil olmak üzere bölgesel istikrarı sağlamak için ortak çaba gösterdiklerini ifade etti.

RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE'NİN BAŞARISIDIR
Putin, "İran'ın aktif pozisyonu sayesinde bu alanda çok şey yaptık. Tabii ki bu, bizim yani Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de ülkesi ile Rusya arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da ilerlediğini belirterek, "Terörizmle mücadelede ve bölgede istikrarın sağlanmasında çok iyi bir iş birliğine sahibiz." ifadesini kullandı.

Ruhani, dış etkenlerin varlığı ve dış yaptırımlar nedeniyle bölgedeki ülkeler arasında etkileşime duyulan ihtiyacın arttığını dile getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriPutin'den önemli açıklama: Suriye'de yapılanlar Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri