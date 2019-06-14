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  • 15.06.2019 01:13
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 01:14

: bölgeyi terk etmeli

, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesinde bölgenin istikrar ve güvenliği i ’nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

ABD bölgeyi terk etmeli

Şangay İşbirliği Toplantısı'na katılmak üzere 'ın başkenti Bişkek'te bulunan , Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. İran ile Afganistan arasında özel bir ekonomi grubunun kurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, Afganistan ile ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.

Bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Ruhani, bölgedeki istikrar ve güvenliğin korunması i 'nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne Çin, , , Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve 'ın devlet başkanı ve 'ın başbakanı katıldı. Zirvede Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan liderleri de gözlemci sıfatıyla katıldı.

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