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  • 15.06.2019 00:07
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 00:09

İngiltere: 'nde saldırıdan sorumlu

, ’nde iki tankerine yapılan saldırıdan 'ın sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Saldırıyla ilgili bir açıklama da İngiltere'den

'nde iki gemiye yönelik saldırılara dair ABD'den peş peşe yapılan ve 'ı hedef gösteren açıklamaların ardından bir açıklama da İngiltere'den geldi.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, yapılan incelemede İran Devrim Muhafızları'nın 13 Haziran'da iki tankere saldırdığı sonucuna neredeyse kesin olasılıkla varıldığı; başka bir devlet veya devlet dışı aktörün sorumlu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, son zamanlarda İran'ın tankerlerine yönelik saldırılarına örneklerin bulunduğu belirtilerek; 12 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre (Fujairah) kenti limanı açıklarındaki saldırılar hatırlatılarak, bunun da ardında İran'ın olduğu iddia edildi.

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