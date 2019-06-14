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  • 15.06.2019 05:28
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 05:28

'ta Büyükelçiliği yakınına füze düştü

'ın merkezinde Büyükelçiliği yakınındaki bir eve katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü
Irak bağlı Güvenlik İletişim Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'ın merkezindeki el-Cadiriye bölgesindeki bir eve katyuşa türü bir füze düştü. Füze tahribata yol açmadı. Açıklamada konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, füzenin üzerine düştüğü ev, Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki Büyükelçiliğinin karşısında bulunuyor.

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