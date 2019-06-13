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  • 14.06.2019 06:38
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 06:38

Ve resmen açıklandı! Rus polisler 'ye gelebilecekler...

İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına ’nin alınmasına yönelik karar imzaladı. Kararla Tayland da gidilmesi serbest olan ülkeler arasına alındı.

Resmen açıklandı! Türkiye'ye gelecekler...

Kommersant gazetesinin haberine göre, Kolokoltsyev'in imzaladığı kararla mensuplarının gidebileceği ülkeler arasına dahil edildi.

Kararla Tayland da gidilmesi serbest olan ülkeler arasına alındı.

Rusya'da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin 2014'te yurt dışına çıkması ve yurt dışında tatil yapması yasaklanmıştı.

Bir süre sonra, güvenlik görevlilerinin sadece eski Sovyet ülkeleri olan Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Türkmenistan ve Özbekistan'ın yanı sıra , Vietnam ve Küba'ya gitmesine izin verilmişti.

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