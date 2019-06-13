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  • 13.06.2019 23:56
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 00:02

Başkanı Trump, Sarah Sanders'ın istifa haberini duyurdu

Başkanı , ABD Başkanlık Ofisi Sözcüsü Sarah Sanders’in görevini bıraktığını açıkladı.

Trump istifa haberini Twitter'dan duyurdu!

Başkanı , sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanlık Ofisi Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bıraktığını duyurdu.

Bu ayın sonunda Sanders'in Beyaz Saray'dan ayrılacağını belirten Trump, "O harika işler yapmış fevkalade yeteneklere sahip çok özel biri. Onun Arkansas valiliği için seçime katılmasını umuyorum. O bu iş için harika olurdu. Çok iyi yaptığın işin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.


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