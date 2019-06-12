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  • 12.06.2019 12:47
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 12:49

SON DAKİKA: 'da havalimanına füze saldırısı

Son dakika haberine göre resmi televizyon, 'deki Husiler'in 'na düzenlediği füze saldırısında çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor.

Suudi Arabistan'da havalimanına füze saldırısı

'ın güneyindeki 'na bir füze düştü. , 'deki Husilerin fırlattığı füzenin havalimanına isabet ettiğini duyurdu.

Resmi televizyon ise, havalimanında en az 26 kişinin yaralandığını bildiriyor.

Husilerin Al Mesirah televizyon kanalı, bu sabah havalimanının kruz füzesiyle hedef alındığını aktarmıştı. Koalisyon açıklaması, saldırıyı doğrulamış oldu.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap Koalisyonu, Yemen'de destekli Husiler'e karşı savaşıyor. Yemen'den daha önce birçok kez Suudi Arabistan'a füze atılmıştı.

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