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Leonardo da Vinci'nin tablosu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın yatında!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın, 450 milyon dolara aldığı ancak kendisinde olmayan ünlü tablosunun, lüks yatında olduğu iddia edildi. Ancak bu pek inandırıcı bulunmadı.

Tabloya 'yat'tı
Yazar Cemal Kaşıkçı'nın katili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, yalanlarına bir yenisini daha ekledi... Selman, geçen yıl Leonardo da Vinci'nin 'dünyanın en pahalı tablosu' 'yi 450 milyon dolara almıştı. Sonra o tabloya el koymuştu. Sonra ABD medyası, "Tablo sahte çıktı" haberine imza atmıştı.



Ancak bu olayın Selman tarafından kurgulandığının anlaşılması üzerine bir kez daha yalana başvuran Suud ailesi yine alay konusu oldu. Salvator Mundi tablosunun Selman'ın süper lüks yatı Serene'de olduğu iddia edildi. Selman'ın 458 milyon dolara aldığı yatta olduğu iddia edilen tablonun, nemli ortama dayanamayacağı yorumu yapıldı.




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