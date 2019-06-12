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  • 13.06.2019 05:49
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 05:49

'den skandal kararı!

su, helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı.

İsrail'den skandal Gazze kararı!

tarafından yapılan ve Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu kapsamlı ablukanın ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

yönetimi son olarak salı günü, abluka altındaki Şeridi'nde balık avlama mesafesini 10 deniz milinden 6 mile düşürme kararı almıştı.

Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

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