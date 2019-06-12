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  • 12.06.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 11:04

'da alarmı! Yüz binlerce kişinin tahliyesine hazırlanılıyor

'ın batı sahilindeki Gucarat eyaletini yarın sabah vurması beklenen nedeniyle yüz binlerce kişinin tahliyesine hazırlanılıyor.

Yarın sabah vuracak! Yüz binler tehlike altında

Yetkililer, yarın sabah karaya ulaşması beklenen kasırga öncesinde yüz binlerce kişinin daha güvenli yerlere tahliye edileceğini açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Gucerat eyaleti ve Diu bölgesi yönetiminin riskli bölgelerden yaklaşık 300 bin kişiyi tahliye etmeyi planladığı bildirildi.

Tahliye edilenlerin, 700 geçici kampa yerleştirileceği kaydedildi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada da 'nın, perşembe sabahı, Porbandar ve Mahuva bölgeleri arasındaki kıyı şeridinden, saatte 135 kilometre hızla karaya ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), 39 ekibin, Gucerat eyaleti ve Birlik Toprağı statüsündeki Diu'da hazır beklediğini duyurdu.

Kıyı bölgelerinde bugün ve yarın eğitime ara verildiği açıklandı.

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