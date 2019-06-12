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  • 13.06.2019 01:19
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 01:26

’taki in son kurbanı bulundu!

’ta Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas’ın 2 çocuk ve 5 kadını öldürdüğü le ilgili olarak son kurban 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalius’in de cesedi bulundu.

Son kurbanının da cesedi bulundu! 'Böyle vahşet görmedim'

'ta Memi göletinde yapılan araştırmalarda, Sierra'nın cesedi tuğlalarla sarılmış ve çürümüş şekilde buldu. Olay yerinde açıklama yapan Sözcüsü Andreas Angelides, Önemli olan sonuçtu. Bu bir rahatlama olarak algılanmamalı dedi.

ŞAHİT KALMASIN DİYE ÖLDÜRDÜ
Göletten cesedi çıkarılan Sierra'nın, Metaksas'ın ilk kurbanı olan 'un kızı olduğu öğrenildi. Rum seri katil Metaksas'ın, Mary Rose'yi öldürdükten sonra şahit bırakmamak amacıyla tahlihsiz Sierra'yı öldürdüğü belirlendi. Güney Kıbrıs'ta büyük şok etkisi yaratan lerde, kadınların cesetleri 'de bavul içerisinde bulundu. En son Kırmızı Göl'de yapılan aramada bavulun içerisinde bulunan çürümüş cesedin 29 yaşındaki Maricar Valteze ait olduğu belirlendi.

POLİS MÜDÜRÜ: BÖYLE VAHŞET GÖRMEDİM
Olaylarla ilgili açıklama yapan Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis , Kurbanların ailelerinden samimi şekilde özür diliyorum. Üzüntülerimi ve öfkemi ifade etmek istiyorum. Savunmasız ve masum ruhları korumakta başarısız olduk. 42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum" diyerek kurbanların ailelerinden özür dilemişti.

Kesimi'nde ortaya çıkan seri cinayetler sonrasında Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou görevinden istifa ederken, Rum yönetimi lideri ise Polis Genel Müdürü Müdürü Zachariasi görevden alındı.

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