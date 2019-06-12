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  • 12.06.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 10:59

'ın cebinden çıkan gizli belge dünya gündemine oturdu

Göç sorunu ile ilgili 'yla bir anlaşma yaptığını iddia eden Başkanı , Meksika tarafından inkar edilen anlaşmanın gerçekliğini kanıtlamak amacıyla cebinden belgeyi çıkarınca anlaşmaya ilişkin detayları yanlışlıkla ifşa etti.

Trump'ın cebinden çıkan gizli belge gündeme oturdu

Washington Post'ta yer alan habere göre ile gizli bir göç anlaşması yaptığını iddia eden Başkanı , Beyaz Saray'ın ayrıntılarını paylaşmayı reddettiği ve Meksika'nın inkâr ettiği anlaşmanın belgesini, Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşurken ceketinin cebinden çıkarınca anlaşmaya ilişkin detaylar ifşa oldu.

Washington Post'un fotoğrafçısı Jabin Botsford tarafından fotoğraflanan belgede Meksikalı ve Amerikalı 2 kişinin imzası görülüyor. Ancak, haberde, imzaların ülkelerin devlet başkanlarına, büyükelçilerine ya da yüksek seviyeli diplomatlarına ait olmadığı iddia ediliyor.

'Yük paylaşımı' ve 'mülteciler' gibi ifadeler bulunan belgenin, ABD'den sığınma talep eden Orta Amerika'dakilerin sığınma başvuruları değerlendirilirken Meksika'da tutulacakları ve Meksika'nın 'güvenli üçüncü ülke' statüsü kazanacağı ile ilgili olabileceğine değiniliyor.

HANGİ BİLGİLER VAR?
Ayrıca, belgede, Meksika'nın hangi yasaların ve düzenlemelerin değiştirileceğine karar vermesi gerektiği ve bu düzenlemelerin önümüzdeki 45 gün içinde yürürlüğe girip girmemesi Meksika hükümetinin kararına bağlı olduğuna dair bilgilerin yer aldığından bahsedildi.

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