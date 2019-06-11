Son dakika: Rusya: Türkiye'ye S-400 satışında sapma yok
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin attığı hamlelere karşı Ankara ve Moskova arasında varılan anlaşma gereği tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceklerini söyledi.
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin attığı hamlelere karşı Ankara ve Moskova arasında varılan anlaşma gereği tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceklerini söyledi.
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