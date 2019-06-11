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  • 11.06.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 15:11

Son dakika: Rusya: Türkiye'ye S-400 satışında sapma yok

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 'nin attığı hamlelere karşı ve arasında varılan anlaşma gereği tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceklerini söyledi.

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması!
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 'nin attığı hamlelere karşı ve arasında varılan anlaşma gereği tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceklerini söyledi.

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