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  • 11.06.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 21:32

Singapurlu bakandan Havalimanı'na büyük övgü

Aile, Çalışma ve , 'nun 108. kapsamında ile görüştü. Singapurlu Bakan, hayranlığını dile getirerek, Havalimanı'ndan da övgüyle bahsetti.

İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

Aile, Çalışma ve , 'nun 108. kapsamında ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için geldiği 'nin kentinde Singapurlu kadın mevkidaşı Teo ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

ILO'nun merkezindeki görüşmede, Bakan Teo 'yi yakından tanıdığını belirterek ve 'yı gezme fırsatı bulduğunu söyledi. İstanbul'dan övgüyle bahseden Teo, "İstanbul'da çayımı alıp Boğaz'ı seyretmek müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eşsiz bir stratejik konuma sahip olduğunu dile getiren Teo, 'nın müthiş bir potansiyeli harekete geçireceğini dile getirdi. Görüşmede, iki bakan, ekonomik ve sosyal alanlarda kat edilen iş birliğinin devamı konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, iki bakan, ekonomik ve sosyal alanlarda kat edilen iş birliğinin devamı konusunda mutabık kaldı.

Bakanlar ayrıca küresel bazda azalma eğiliminde olan doğum oranlarını artırmaya yönelik çeşitli politikalara değindi. Bu kapsamda ailenin önemi ile evlilik ve çocuk sahibi olmayı destekleyecek politikalar ele aldı. Bakan Selçuk'a görüşmede, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da eşlik etti.

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