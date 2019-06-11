Türkiye-İzlanda maçı esnasında vatandaşlar İzlanda hakkındaki detayları merak ediyor. "İzlanda nerede?" ve "İzlanda hangi kıtada?" soruları merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, Türkiye-İzlanda arasında kaç saat farkı var? İşte İzlanda'ya dair merak edilenler...

İZLANDA NEREDE?

İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesidir. İzlanda, Arktik Okyanusu ile çevrilidir.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlettir. En yakın komşusu Grönland olup, 350 km uzaktadır. Diğer komşuları Norveç 1050 km, İskoçya 800 km uzaklıktadır.

TÜRKİYE VE İZLANDA ARASINDA KAÇ SAAT FARKI VAR?

Türkiye ve İzlanda arasında 3 saat fark bulunmaktadır.

İZLANDA'NIN NÜFUSU

İzlanda'nın nüfusu 320.000'dir. Nüfusun %80'i şehirlerde, diğer kısmı köylerde yaşar. Başkent Reykjavik'te nüfus 145.237 kişidir (2006 verileri). Şehirlerin çoğu kıyı kesimlerde ve güneydeki ovalarda kurulmuştur. İzlanda halkı için Theogir'in koyduğu kurallar bugün de geçerlidir. İzlanda halkı kendilerine özgü dillerini, kültürlerini, efsanelerini ve geleneklerini korumak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Halkın büyük kısmı Hristiyanlığın Evangelist mezhebine (%95,6) bağlıdır. Geri kalan kısmının %3,7 Protestan, %0,7'si Katoliktir.

SİYASET VE YÖNETİM

İzlanda Cumhuriyeti 17 Haziran 1944'te Danimarka'dan koparak bağımsızlığını ilan etmiştir. Anayasa 16 Haziran 1944'te yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Ólafur Ragnar Grímsson'dur ve dört yılda bir seçilmektedir. Biri 40 üyeli, diğeri 20 üyeli iki meclisi vardır ve her ikisinin de görev süresi dört yıldır. Üyeler seçimle belirlenirler. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilir ve hükümeti kurar. Ülke 23 bölge ve 14 şehir ile yönetilmektedir.