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  • 10.06.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 20:12

Son dakika: 'da Çipras hükümeti resmen istifa etti

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince kararı alan Başbakan , resmen istifa etti. , erken seçim yapılana kadar Çipras’ın geçici Başbakanlık yapmasına karar verdi.

Çipras hükümeti resmen istifa etti

Başbakanı 'u ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Çipras'ın istifasını kabul etti. Yunan Başbakan, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince kararı almıştı, karar bugün resmiyete döküldü.

Seçimlerin 7 Temmuz yapılması bekleniyor. Seçim hükumetinde başbakan ve kabine üyelerinin aynı olması kararlaştırıldı. Sadece İçişleri ve Kamu Düzeni Bakanlarının değiştirileceği açıklandı.

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