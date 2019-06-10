Son dakika haberine göre Afrika ülkesi Mali'nin Dogon köyünde yapılan silahlı saldırıda 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. OIayın terör saldırısı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



MALİ NEREDE?

Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Mali, Afrika'nın en büyük yedinci ülkesidir. Kuzeyde Cezayir, doğuda Nijer, güneyde Burkina Faso ve Fildişi Sahili, güneybatıda Gine ve batıda Senegal ve Moritanya ile sınır paylaşmaktadır. Yüzölçümü yaklaşık 1.240.000 km2 ve tahminî nüfusu neredeyse 12.000.000 kişi. Ülkenin başkenti Bamako'dur.

Sekiz ayrı bölgeden oluşan Mali'nin kuzeydeki sınırları Sahra Çölü'nün tam ortasına ulaşır. Ülke nüfusun çoğunun yaşadığı yeri olan güneydeki bölgede ise Nijer ve Senegal nehirlerini içermektedir. Ülkenin ekonomik altyapısını başlıca tarım ve balıkçılık oluşturmaktadır. Mali'nin bazı doğal kaynakları altın, uranyum ve tuzdur. Mali, dünyanın en fakir ülkelerinden biri sayılmaktadır.



Günümüzün Mali Cumhuriyeti, bir zamanlar üç tane Batı Afrika imparatorluğunun bir parçasıydı. Gana İmparatorluğu, Mali İmparatorluğu (ülkenin ismi bu imparatorluktan türetilmiştir) ve Songhay İmparatorluğu. 19. yüzyılın sonuna doğru Mali, Fransız idaresinin altına alınarak Fransız Sudanı'nın bir parçası oldu. 1959'da Mali, Senegal ile Mali Federasyonu olarak bağımsızlığını kazandı. Bir yıl sonra Mali Federasyonu bağımsız Mali devleti oldu. Uzun bir tek-partili dönemden sonraki 1991 darbesinin ardından yeni bir anayasa yazıldı ve Mali demokratik, çok-partili bir devlet oldu.



Ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı gruplarla yaşanan çatışmalar nedeniyle 22 Mart 2012 günü ordudan ayrılan bir grup asker darbe yaparak meclisi ve anayasayı lağvettiklerini ve yönetime el koyduklarını açıkladılar.







Ekonomi

Mali, dünyanın en fakir 25 ülkesinden biri. Sınırları Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine ve Senegal ile çevrili olan Mali, denize kıyısı olmadığı için dış ticaretinde bu ülkelere bağımlı. Mali'den çıkarılan madenlerin yarısından fazlasını Çin ithal ediyor. İthalatının yüzde 10'luk payını ise Fransa'dan işlenmiş sanayi ürünleri alımı oluşturuyor.

Mali, gelirini büyük oranda altın madenciliği ve tarım ürünlerinin ihraç edilmesinden elde ediyor. Bu durum, Mali ekonomisinin altın ve tarım ürünü fiyatlarındaki değişime ve yıl içerisinde yapılan hasada göre dalgalanmasına neden oluyor.

Topraklarının yaklaşık yüzde 65'i çöl olan Mali'nin ekonomik faaliyetleri, Nijer Nehri kıyısındaki verimli arazilerle sınırlı. Ülkeye dair en son istatistiklere göre, işsizlik oranı yüzde 30. Nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u göçebe bir yaşam tarzına sahip. İş gücünün yüzde 80'i tarımla uğraşıyor. Hafif sanayi faaliyetleri ise büyük oranda tarım ürünlerinin işlenmesine dayanıyor.

2011 yılında Mali, ekonomiyi geliştirmek, ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek ve yabancı yatırımcı çekebilmek için IMF ile kredi anlaşması imzaladı. Turizme büyük yatırımlar yapsa da güvenlik ve istikrar sorunu nedeniyle ekonomide beklenen gelişme yaşanmadı.

1996-2010 arasında yüzde 5 oranında büyüme yakalayan Mali ekonomisi, küresel ekonomik kriz ve askeri darbe nedeniyle 2012'de yüzde 1,2 oranında düşüş yaşadı.