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  • 10.06.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 09:34

Son dakika haberi: Kazakistan'da in kazananı belli oldu!

Son dakika haberine göre Kazakistan Merkez Komisyonu, Kasım Cömert Tokayev'in oyların yüzde 70,76'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Kazakistan'da seçimin kazananı belli oldu!

Kazakistan Merkez Komisyonu, Kasım Cömert Tokayev'in oyların yüzde 70,76'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

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