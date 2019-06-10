Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 10.06.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 19:17

'dan açılımı

Devlet Atom si Kurumu Rosatom tarafından, ’daki projelerinde yer almak üzere Riyad’da şube açılacağı duyuruldu. Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve el-Falih de hükümetler arası toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rosatom’un, Suudi Arabistan’ın inşa edilmesi planlanan ilk nükleer tesisinin ihalesinde yer almak üzere davet edileceğini belirtmişti.

Rusya'dan Suudi Arabistan açılımı

Rosatom'dan yapılan açıklamada, bugün 'da ile arasında ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik hükümetler arası bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda, Rusya'yı Bakanı Aleksandr Novak'ın temsil ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Rusya'nın Suudi Arabistan ile barışçıl kullanımı alanında iş birliğini geliştirmek istediği ve bu kapsamda Rosatom'un Riyad'da bir şube açacağı ifade edildi.

İHALEYE GİRECEK
Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve el-Falih de hükümetler arası toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rosatom'un, Suudi Arabistan'ın inşa edilmesi planlanan ilk nükleer tesisinin ihalesinde yer almak üzere davet edileceğini belirtmişti.

Dünyanın en büyük nükleer teknoloji şirketlerinden Rosatom, aralarında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de bulunduğu dünya çapında 42 nükleer reaktör projesinde yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan Suudi Arabistan açılımı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri