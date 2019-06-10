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  • 10.06.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 12:37

'nden Fatih sondaj gemi personeli hakkında skandal karar

bir skandala daha imza attı...Türkiye'nin 'de doğal gaz arama faaliyetleri başlatmasının ardından Güney Kıbrıs Rum kesiminden skandal tehditler gelmeye devam ediyor. Rum kesimi sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve , () ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

Rum Yönetimi'nden skandal karar

, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve , () ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

SKANDAL KARAR
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mayıs ayından beridir Kıbrıs adasının 36 ila 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih Sondaj gemisinde görevli personeli ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,(TPAO) ile işbirliği yapan şirket yetkilileri ile birlikte 25 personeli ve gemi mürettebatı hakkında ki tutuklama kararında Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendi deniz bölgesinde izinsiz olduğunu gerekçe göstererek uluslararası alanda girişim başlattığı öne sürüldü.

Fatih sondaj gemisinde ile Türkiye'den personel bulunduğu ve Türkiye'nin bu aşamada, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere, sondaj konularında uzman üç şirketle işbirliği yaptığı ve bu çalışanlar ile şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

TEHDİT ETMİŞLERDİ
Rum yönetimi daha önce, Fatih gemisinde görev alan personeli "uluslararası tutuklama emri" çıkarmakla tehdit etmişti.

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