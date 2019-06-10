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  • 10.06.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 21:49

Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırıları: 20 sivil hayatını kaybetti

rejimi ve 'ya ait savaş uçaklarının, " Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 20 sivil yaşamını yitirdi. Öğlen saatlerinden bu yana yapılan saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 20’a yükselirken, dün geceden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi.

İdlib'te ölü sayısı artıyor!

rejimi ve 'ya ait savaş uçakları, 'in güneyindeki Maarathırma, ve Cibala köyü ile 'in güneyindeki Ez Zirbe kasabasına düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in güneyindeki Kefr Battih ve Maarathırma beldelerinde 4, Cibala köyünde 3 sivil hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekipleri, Maarathırma beldesine gerçekleşen hava saldırılarının çok şiddetli olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının yükselebileceğini ifade etti.

Aynı saatlerde Esed rejimi ve Rusya'ya ait uçakların Halep'in güneyindeki Ez Zirbe kasabasına düzenlediği saldırıda da 3 sivil hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Öğlen saatlerinden bu yana yapılan saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 20'a yükselirken, dün geceden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

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