Eyvah Jolie

Birleşmiş Milletler Yardımlaşma ve Rehabilitasyon Ajansı Özel Temsilcisi ABD'li oyuncu Angelina Jolie, görevi gereği çok sayıda ülkeye adım attı. Ama "CIA adına çalışıyor" suçlaması yapıldı. Ayak bastığı ülkelerde iç karışıklıklar ve hatta savaş bile çıktı. Son olarak Kolombiya-Venezuela sınırını ziyaret edip kamplardaki çocuklarla bir araya geldi. Jolie'nin Venezuela sınırına gelişi de "Eyvah bu ülkeye de ABD'nin askeri müdahalesi olacak" korkularını akla getirdi.
ABD'li oyuncu, hangi ülkeye gitse orada savaş çıktı. Son olarak Venezuela'ya adım attı. Ülkeyi korku sardı.
ABD'li oyuncu, hangi ülkeye gitse orada savaş çıktı. Son olarak Venezuela'ya adım attı. Ülkeyi korku sardı.
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