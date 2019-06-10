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Eyvah Jolie

Eyvah Jolie
Birleşmiş Milletler Yardımlaşma ve Rehabilitasyon Ajansı Özel Temsilcisi 'li oyuncu , görevi gereği çok sayıda ülkeye adım attı. Ama " adına çalışıyor" suçlaması yapıldı. Ayak bastığı ülkelerde iç karışıklıklar ve hatta savaş bile çıktı. Son olarak Kolombiya- sınırını ziyaret edip kamplardaki çocuklarla bir araya geldi. Jolie'nin Venezuela sınırına gelişi de "Eyvah bu ülkeye de ABD'nin askeri müdahalesi olacak" korkularını akla getirdi.



ABD'li oyuncu, hangi ülkeye gitse orada savaş çıktı. Son olarak Venezuela'ya adım attı. Ülkeyi korku sardı.

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